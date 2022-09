Luoghi e atmosfere d’altri tempi: visite ai borghi di Arvier e Leverogne tra storia, musica e vino

La rassegna Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste torna ad Arvier: i due borghi del Comune svelano nuovamente il loro passato con una nuova edizione delle visite guidate che si sono svolte in estate, questa volta con una chiave di lettura che coinvolgerà tutti i sensi. In collaborazione con la Biblioteca di Arvier, domenica 18 e sabato 24 settembre il Gruppo FAI Giovani di Aosta guiderà i partecipanti alla scoperta rispettivamente dei borghi di Arvier e Leverogne.

Accompagnati dalle note del quartetto di clarinetti Simple Reeds del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e da una degustazione di vini e prodotti locali a km zero a cura della Delegazione FAI di Aosta, le due visite guidate trasporteranno i partecipanti in un’atmosfera d’altri tempi, in un viaggio tra le vestigia dell’antica strada romana e gli echi di un Medioevo abitato da pellegrini e potenti famiglie.

Seguendo il tema “Patrimonio culturale sostenibile” della rassegna Plaisirs de culture 2022, entrambe le visite saranno l’occasione per scoprire il legame tra i borghi di Arvier e Leverogne e l’ambiente circostante, che ne ha plasmato la storia e i destini.

I posti disponibili sono limitati ed è consigliata la prenotazione telefonica o online (https://bit.ly/3RMLYkd): il costo, di €15 a persona, sarà interamente devoluto al FAI.

Appuntamento quindi il 18 settembre alle 17.00 davanti al Municipio di Arvier per la prima visita, mentre coloro che vorranno scoprire il borgo di Leverogne cominceranno il percorso il 24 settembre alle 17.00 al Piazzale Barrel, accanto all’omonima fermata dell’autobus.