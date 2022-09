Incontro fra il mondo dell'associazionismo valdostano e i candidati alle Elezioni Politiche del 25 Settembre

Si tratta di una occasione di dialogo e confronto ritenuta significativa per questi attori della società civile che, insieme alle imprese sociali, producono servizi e beni relazionali ed economici, e concorrono a rafforzare il tessuto della società, la sua fiducia e la sua coesione. Nella convinzione che la portata valoriale dei corpi sociali, dei movimenti, delle comunità intermedie, non deve assolutamente disperdersi, ma deve entrare in contatto diretto con chi amministra la casa comune, in un processo di mutua crescita, di consapevolezza dei problemi e delle opportunità reali, di sviluppo del desiderio socializzante che è il cuore di azioni politiche ed economiche che partano dal basso.

Aderenti: ARCI VdA, Associazione DORA – donne in VdA, Comitato acque e CVA, ATTAC VdA, Libera VdA, Legambiente, Valle VIRTUOSA, UICI VdA, Coordinamento Disabilità VdA, Comitato Vallée Santé, ANPI VdA, Cittadinanza Attiva VdA, Arcigay – Queer VdA, La Valle non è una discarica, Comitato discarica sicura di Pompiod