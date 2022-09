All'Accademia della Cas nuovo corso formativo

In collaborazione con l’agenzia Umana, Cogne Acciai Speciali Academy offre una nuova opportunità di formazione per il futuro lavorativo di chi vuole scegliere di diventare Operatore tecnico dell’Industria 4.0, una figura professionale specializzata, molto ricercata dall’industria moderna, capace di integrarsi nel contesto produttivo evoluto, forte delle sue competenze e abilità, trasversali e comportamentali.

Due anni fa la rinnovata Cogne Academy ha iniziato – e ultimato – un percorso di formazione per Manutentore, oggi, seguendo le nuove esigenze della produzione, Cogne Acciai Speciali rivolge la propria attenzione alla creazione di giovani preparati per entrare nel mondo dell’Industria.

Il nuovo percorso formativo, gratuito, è rivolto a chi è in possesso di un Diploma quinquennale. Il corso, che si terrà interamente in Cogne, si articola in 250 ore formative con operatori e tecnici dell’azienda. Per i corsisti una vera immersione nel mondo del lavoro con il supporto di chi l’azienda la vive da anni e all’interno di essa ci opera da tempo.

Una moderna Scuola di fabbrica che propone:

• Docenti esperti nelle diverse materie di studio

• Personale aziendale qualificato per le parti tecniche

• Aule, laboratori, banchi meccanici, elettrici e oleodinamici, oltre a strumentazioni specialistiche

• Stage in azienda

• Esperienza diretta del contesto produttivo e manutentivo dell’industria moderna

Le iscrizioni e le selezioni si concluderanno nel mese di settembre. Le lezioni partiranno da ottobre.

A chi completerà con valutazione positiva l’intero percorso l’azienda presenterà proposte lavorative concrete.

Per accedere alla proposta formativa di Cogne Academy gli interessati possono scrivere a formazione@cogne.com

Rimettere al centro il tema della crescita delle risorse umane, della formazione e dello sviluppo delle competenze quale cardine per vincere le sfide della modernità e delle trasformazioni – sempre più veloci e radicali – che investono il modo di lavorare in un’industria nel pieno della sua quarta rivoluzione.

Creare nuovi percorsi formativi più in linea e più vicini alle reali esigenze produttive e imprenditoriali.

Valorizzare le professionalità interne anche qualificando come docenti le figure chiave con l’obiettivo di condividere a tutti i livelli il know-how che caratterizza la nostra azienda.

Dare nuovi obiettivi occupazionali e nuove scelte professionali ai giovani che vogliono impegnarsi in percorsi lavorativi strutturati sulle competenze maturate sul campo e sulla premialità.

Sono questi gli hight lights della Cogne Academy, il nuovo polo formativo che l’azienda ha strutturato per poter avere, come proprio “patrimonio delle risorse umane”, donne e uomini formati, motivati e capaci di lavorare in squadra, di affrontare le sfide della tecnologia e di accumulare conoscenze, abilità e competenze.

E’ stato quindi ripreso quanto già fu la Scuola Cogne, prima realtà formativa aziendale che, negli anni, ha “scolarizzato” migliaia di giovani valdostani che attraverso la “scuola di fabbrica” hanno trovato il punto di partenza per entrare nel mondo del lavoro.

La valorizzazione professionale, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono elementi portanti per le politiche della gestione delle risorse umane per investire sulle competenze e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori – dichiara Ilaria Fadda, Direttore delle Risorse umane di Cogne Acciai Speciali -. Obiettivi che l’azienda vuole raggiungere attraverso un benessere organizzativo funzionale, una migliore operatività e una crescente valorizzazione della cultura della sicurezza.

La crescita professionale è necessaria, da un lato, per strutturare figure che possano contribuire al miglioramento aziendale e, dall’altro, per potenziare le conoscenze e le competenze tecniche interne, puntando sulla polivalenza e sulla flessibilità delle risorse.

L’azienda ha quindi avviato sotto l’egida della Cogne Academy un duplice percorso:

- un percorso legato alla formazione interna per la crescita professionale e l’aggiornamento dei dipendenti attraverso un Piano Formativo Annuale, predisposto sulla base dei bisogni formativi individuati dai diversi processi per sostenere l’organizzazione.

- un’offerta di formazione esterna: corsi di specializzazione post diploma, come quello dell’Operatore tecnico dell’Industria 4.0, e postlaurea per lo sviluppo di competenze da poter spendere all’interno dell’azienda o per confrontarsi con il mercato del lavoro esterno. Per il postlaurea l’azienda sta strutturando una nuova proposta, che sarà pubblicata entro la fine dell’anno.