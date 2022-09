ASSEMBLEA PER RINNOVO R.S.U. GRAND HOTEL BILLIA

Le elezioni si svolgeranno per la seconda volta, in quanto le prime consultazioni

avvenute lo scorso 22 Maggio, sono state annullate dall’Ispettorato Territoriale del

Lavoro a seguito del ricorso inoltrato dalla UILTuCS concernente la violazione dei

dettami contrattuali previsti per le elezioni di specie.

L’assenza delle RSU, in questo delicato e complicato periodo assume una valenza

importante per i Lavoratori del Casino S.p.a., alla quale si può ovviare con le nuove

elezioni dell’organismo, evitando gli errori commessi in precedenza.