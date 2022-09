TAVOLA ROTONDA CON I CANDIDATI E LA SANITA’ AL CENTRO

Al momento 5 coalizioni in corsa in Valle d’Aosta per due seggi al Parlamento Italiano (uno alla Camera e uno al Senato), hanno accettato di partecipare all’incontro - aperto promosso dal Comitato ValléeSanté che si terrà venerdì 16 settembre, alle ore 17.00, nel locale “Spazio” di Via Clavalitè di Aosta.

“Abbiamo invitato tutte le coalizioni – dicono gli organizzatori – per parlare, ovviamente, di un tema a noi caro e, ci pare, poco presente (al momento) nei programmi dei candidati valdostani al Parlamento: e cioè la Salute.”

Il confronto sarà articolato in due momenti. Moderato da un giornalista prevede una prima fase informativa e un secondo giro con risposte agli eventuali dubbi/interrogativi emersi durante la serata. L’appuntamento si concluderà, qualora se ne verifichino le condizioni, con la sottoscrizione di un “Patto per un Nuovo Servizio Sanitario Regionale”.

L’intero incontro sarà registrato e visibile successivamente sul canale Facebook.