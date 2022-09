Claudio Restano relatore della legge per il contenimento costi energetici

“Si tratta di un disegno di legge che intende dare avvio ad una strategia di ampio respiro e dare una risposta a questa fase di emergenza”. Luigi Bertschy, vice presidente della Regione e assessore alle politiche del lavoro riassume in estrema sintesi il disegno di legge sul quale dovrà relazionare il aula, Claudio Restano, designato dalle Commissioni "Assetto del territorio", "Sviluppo economico" e "Servizi sociali". Restano è il vicepresidente della quinta Commissione e non a caso è stato scelto lui per l’impatto sociale che la legge avrà sui valdostani.

Il testo di 6 articoli è stato licenziato dalla Giunta regionale contiene norme urgenti per in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese che prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro per l’anno 2022.

“Si tratta – spiega Bertschy - di nuove misure di sostegno ai cittadini e alle imprese, in considerazione degli impatti economici derivanti dall’attuale situazione di crisi economica, caratterizzata da un eccezionale incremento dei costi dell’energia e delle materie prime, e della necessità di sostenere, proprio in tale contesto di crisi, la reddittività e la competitività delle aziende valdostane, favorendone la continuità anche in termini di investimenti”. In particolare prevede misure per sostenere le oltre 11mila famiglie valdostane in difficoltà per effetto dell’aumento dei prezzi nei settori energetici registrato nel corso del corrente anno.

“Il provvedimento – aggiunge l’assessore – propone l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore dei nuclei familiari residenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad un importo di 20.000 euro, da differenziare, nell’importo, in base al valore dell’indicatore e al numero dei componenti il nucleo”.

E' importante sottolineare che a livello nazionale il bonus sociale nazionale è 12.000 euro il che significa che in Valle la platea degli aventi diritto e molto più ampia. Il disegno di legge all’esame delle commissione prevede che i contributi siano concessi a domanda, da presentare entro il 31 ottobre 2022 tramite la piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

“I contributi regionali – ribadisce il vice presidente della Regione - sono cumulabili con le misure statali adottate nel corso dell’anno 2022 per contrastare gli effetti negativi del rincaro dei costi energetici”.

Claudio Restano, relatore del disegno di legge

Il disegno di legge è un nuovo tassello alle politiche regionali di sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ovvero, come spiega Bertschy, è prevista la concessione di contributi per spese di investimento effettuate dalle imprese operanti nei settori disciplinati dalle leggi regionali di agevolazione e, nonché dai proprietari o gestori dei rifugi alpini e dai proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole”.

Sul disegno di legge la Chambre ha già suggerito alcune proposte che renderà note in commissione. “Il nostro obiettivo – conslude Bertschy è dare risposte conte alla crisi e alle aspettative dei valdostani, per questo siamo disponibili a confrontarci con chi ha proposte che vanno nella direzione da noi perseguita”.