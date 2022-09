GIALLA CAGNOLINA DOLCISSIMA DALLE STRADE DELLA CALABRIA ORA IN PIEMONTE...CERCA CASA

Eccoci qui a presentarvi questo splendore di cagnolina di nome Gialla. La piccola arriva dalla Calabria, purtroppo è cresciuta in un rifugio insieme ai suoi fratelli e sorelle e quindi non ha mai conosciuto il mondo esterno.

E' appena arrivata qui al nord in pensione in cerca di una bella famiglia.

Gialla va d'accordo con gli altri cani, socievole con le persone, ok a guinzaglio.

Adottabile in tutto il nord italia con seri controlli purchè disponibili a venire a prenderla.