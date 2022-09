Storie di sostenibilità alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta

Il 22 settembre 2022, a partire dalle ore 20.30, nell’ambito dell’iniziativa “Plaisirs de culture” rivolta, quest’anno, al tema della sostenibilità, tutti i cittadini sono invitati alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori per l’evento “Biblioteca umana, bibliothèque vivante, dove le persone diventano libri. Storie di sostenibilità.”. All’iniziativa sarà dedicata un’apertura serale straordinaria: dalle 20.30 alle 22.30, infatti, oltre ai consueti servizi, gli utenti avranno a loro disposizione dei libri del tutto inusuali. Non si tratta di libri cartacei e nemmeno digitali. Saranno invece dei “Libri viventi”, venti persone con le quali parlare di sostenibilità.

Al punto prestito, situato sui tre piani a ridosso della scala centrale, che dal primo piano della sezione adulti porta fino all’emeroteca, i lettori potranno consultare il catalogo e scegliere il libro vivente che vogliono “prendere in prestito”. Narratore e ascoltatore si ritroveranno seduti, uno di fronte all’altro, per condividere una storia di rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. L’incontro avrà una durata di circa 15 minuti, 10 per il racconto e 5 per il dialogo. I libri viventi, da ascoltare e con i quali confrontarsi, sono persone che portano avanti, ciascuno nel proprio ambito, uno stile di vita sempre più attento e consapevole e le storie raccontate verteranno su esperienze dirette a sostegno dell’ecosistema.

Ogni libro vivente avrà pertanto un suo titolo, una copertina e un abstract per consentire agli utenti di scegliere il “libro” che più interessa. Molti e diversi gli argomenti trattati: abbigliamento, acquisti sostenibili, agricoltura, alimentazione, arte, turismo, salute, educazione in natura e tanto altro ancora.

Nel corso della serata sarà anche possibile partecipare a laboratori di riciclo destinati sia agli adulti che ai più giovani. Per questi ultimi, oltre ai laboratori, sono previste letture ad alta voce, che avranno luogo nel teatrino della sezione ragazzi. I laboratori Giochi di terra per mani curiose (età: 3 - 7 anni) e Bambini sonori (età: 8 - 12 anni) saranno curati rispettivamente da Ester Leone e Luca Gambertoglio. In sala conferenze sarà trasmesso in via continuativa, a entrata libera, un video realizzato da Fondazione montagna sicura del titolo Il Monte Bianco e i suoi ghiacciai.

Con questa iniziativa, la Biblioteca intende dare voce e sostenere alcune realtà del territorio che fanno un uso equilibrato delle risorse e che rappresentano, grazie alla loro operosità e al loro impegno, una visione responsabile della società. Il progetto dei “Libri viventi” promuove il dialogo attraverso la narrazione e il racconto così da favorire il confronto e la reciproca comprensione tra persone diverse per età, professione, stili di vita ed esperienze personali.

Per prenotazioni laboratori ragazzi telefonare al n. 0165/274822, a partire dal 12 settembre e fino a esaurimento posti.

Laboratori adulti a ingresso libero.