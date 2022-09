Elezioni: Incontro pubblico con il Presidente Antonio Tajani

Dopodomani, mercoledì 14 settembre 2022, a partire dalle ore 12 nella sala conferenze dell'HB Hôtel di via Malherbes 18/A ad Aosta, nell'ambito della campagna elettorale della coalizione del Centrodestra unito per la Valle d'Aosta per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, è in programma un incontro pubblico dal titolo Per una Valle d'Aosta che conta con la partecipazione dell'europarlamentare, vice presidente del Partito Popolare Europeo, coordinatore nazionale di Forza Italia nonché già Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Nel pomeriggio dalle visite del Presidente Tajani ad alcune realtà aziendali di particolare richiamo sul territorio valdostano.

Venerdì 16 settembre 2022, a partire dalle ore 20.30 nel salone Chez Ansermé Anilla di Verrès, sarà poi organizzato un incontro pubblico alla presenza della capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Anna Maria Bernini.