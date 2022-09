Bionaz: Il ritorno delle mitiche auto del secolo scorso

Tuffo nel passato automobilistico nel fine settimana del Comune di Bionaz. La Scuderia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bionaz, ha organizzato una splendida giornata di passione a quattro ruote che è iniziata ad Aosta percorrendo un bel percorso fino al Piazzale della diga di Place Moulin nel comune di Bionaz.

Giunti in quotaa i partecipanti hanno potuto ammirare l’imponente muro del bacino artificiale, i panorami mozzafiato e dopo un breve aperitivo sono scesi in paese per terminare il raduno nei pressi dello splendido Lago Lexert dove hanno potuto apprezzare le prelibatezze preparate dallo staff del ristorante Lac Lexert.

L’Assessore Albert Joseph Betemps ha ringraziato il Presidente della Scuderia Christian Losurdo, i suoi delegati per la Valle D’Aosta, Cisco Maffei ed Egidio Navillod, per l’ottima collaborazione. "Mi auguro - ha consluso l'asserssore - che la collaborazione possa continuare nel tempo".