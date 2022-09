Batailles de reines: Il bosquet di Cogne a Mourina, Negra e Scintilla

Cogne ha regalato una meravigliosa giornata di sole ai tantissimi turisti che ancora affollano la località del Gran Paradiso. Centocinque le bovine che si sono date battaglia regalando emozioni al numerosissimo pubblico presente.

Sempre più numerosi i giovani appassionati fuori e dentro l’arena. Fuori dall’arena a tifare e dentro l’arena ad accompagnare le proprie bovine. Ad onorare l’ottima organizzazione del Comitato locale Amis des Reines di Cogne si sono svolti combats di alto livello.

Un pubblico silenzioso e attento ha assistito ad una splendida finale di prima Categoria. Mourina di Massimiliano Garin, di Cogne che si è aggiudica il derby contro Manila dei Frères Jeantet. Per il terzo posto Bandit di Egidio Chenal di Oyace ha avuto la meglio su Caprice di Joel Montrosset, allevatore di Jovencan.

In seconda Categoria Negra, di Frassy-Chamonin, di Arvier, si aggiudica la finale contro Ironie, di Luca Elex, di Nus. Per il terzo e quarto posto intenso combat nel quale Mitage di Elex Luca di Nus ha avuto la meglio su Stella di Maurilio Gerard allevatore di Cogne.

In terza Categoria Scintilla, di The Quendoz, di Jovençan batte in finale Liban, della Società Lo Tsanti di Aosta. Altesse dell'allevatore Remo Dalbard di Pollein conquista il terzo posto ai danni di Baronne dell'allevatore Edy Gontier di Aymavilles.

Prossima eliminatorie sul territorio regionale il 25 settembre a Saint-Christophe.

Domenica 18 settembre l’appuntamento è a Chamoix per il 9ème Rencontre Internationale des Reines de l’Espace Mont-Blanc.