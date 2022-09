Elezioni: Vda Aperta - Inaugurazione sede e evento giovani

Area Democratica Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle e ADU/Sinistra Italiana consolidano così la loro collaborazione, per creare una reale alternativa all'estrema destra e agli autonomisti che vada oltre la scadenza delle elezioni politiche.

La nuova sede sarà uno spazio aperto per la raccolta delle proposte e delle richieste della comunità valdostana.

All'inaugurazione saranno presenti, oltre ai membri delle rispettive segreterie, le candidate Erika Guichardaz e Daria Pulz.

Mercoledì 14 settembre - evento giovani

Erika Guichardaz e Daria Pulz invitano le ragazze e i ragazzi valdostani per una serata di musica e confronto. Valle d'Aosta Aperta vuole ascoltare le nuove generazioni: accogliere le aspettative, le idee, la rabbia, le proposte. Per farlo, organizza una serata di freestyle e dj set con Sago per Mercoledì 14 settembre alle 21.30 presso il bar L'insolito, via Chambery 115/A - Aosta.