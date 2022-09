Incidente frontale alle ore 9:50 fra due vetture e coinvolta una terza marginalmente.

Il sinistro è avvenuto sulla ss26 fra le rotonde di Brissogne e quella di Chetoz.

Sono 3 i feriti di cui 1 estratto dalla autovettura.

Sul posto i Vigili del Fuoco con il gruppo per taglio ed estrazione da vettura ed il 118, che ha preso in carico i feriti, nonchè i carabinieri per i rilievi del caso.

L'intervento si è concluso alle 11,30.