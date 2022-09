Courmayeur: Clean-Up Tour - Giornata di raccolta rifiuti sul territorio

In collaborazione con Summit Foundation Sabato 24 settembre, Courmayeur Mont Blanc organizza una raccolta di rifiuti sul territorio e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, grazie alla collaborazione con Summit Foundation.

Un’occasione per prendersi cura della natura della Val Veny e di godere del suo spettacolare paesaggio autunnale.

La giornata ecologica si propone di essere un momento di sensibilizzazione al quale tutti i cittadini, in quanto veri protagonisti del cambiamento, sono invitati e coinvolti nell’azione di cura del proprio ambiente. Esperienza all’aria aperta e dal vivo nella raccolta in prima persona dei rifiuti abbandonati nel proprio territorio rappresenta la via migliore per stimolare la riflessione e presa di consapevolezza della cittadinanza sul valore del decoro e della cura del proprio territorio, inteso anche come rispetto anche della sua pulizia.

Programma:

- ore 8.30: appuntamento in loc. Peuterey, welcome coffee e distribuzione kit di pulizia

- ore 15.00: differenziazione rifiuti, pesatura e chiusura di giornata

Ulteriori informazioni e iscrizioni