ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES ÉMOTIONS DU COEUR DE DIEU

Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'Aristote, "la Pensée de la pensée", un Dieu égoiste, loin de nous, qui meut le monde sans être mû. Il n'est pas le "Deus ex machina", "Deus sive natura" de Spinoza, sans coeur ni entraille, qui ne perd pas de tête pour une personne. Notre Dieu a un coeur (rahamìn=viscères=coeur), plein de tendresse et d'amour. Son coeur est plein d'émotions de joie, pour un pécheur converti, mais s'irrite contre l'hypocrisie. Toutes les lectures de ce dimanche, soulignent cet aspect émotif de Dieu.

1. LA COLÈRE DE DIEU

Dans la première lecture du livre de l'exode, la colère de Dieu semble incontenable, allant jusqu'à prendre une décision qui semble irrévocable de châtier son peuple, devenu idôlatre. Le châtiment entre dans l'ordre de la justice, le pardon dans l'ordre de la grâce. La justice de Dieu est pédagogique en tant qu'elle met l'homme ou le peuple indiscipliné, réflactaire devant la responsabilité de ses actes pervers. Devant l'adoration du beau d'or, Dieu ne peut pas se taire. Il prend à témoin Moise. Si Dieu est miséricordieux, sa miséricorde n'est pas du miséricordisme qui tolère la perversion. La justice de Dieu met en garde et son pardon sauve.

2. LA COMPASSION DE DIEU

Le chapitre quinzième de Luc est la page de la miséricorde de Dieu par excellence. Elle est exprimée en trois paraboles qui sont: la brebis perdue et retrouvée, la femme qui balaie toute la maison pour retrouver sa pièce d'argent. La dernière est celle du fils prodigue. Notre attention se focalisera en particulier sur les deux premières paraboles. Notre vie est comme une parabole, car derrière notre dimension corporelle visible se cache une forme invisible qui transcende l'humain. Aujourd'hui, ces paraboles nous révèlent combien les décisions de Dieu peuvent paraître ridicules, illogiques, insensés, folles devant la suffisance des hommes.

Dans la première parabole, le bon berger laisse les 99 brebis dans le désert et va à la recherche d'une seule brebis perdue jusqu'à la retrouver. Il ne se gêne pas de la porter sur ses épaules. En arrivant à la maison, il organise une fête pour jubiler avec ses amis pour avoir retrouvé cette brebis. Combien de fois nous sacrifions une personne pour garder la majorité tranquille qui ne nous pose pas de problèmes.

Au niveau pastorale, notre tendances est l'inertie, la joie de rester avec les chrétiens qui ne nous causent pas d'ennuis, en ignorant les récarcitrants, ceux qui ne fréquentent plus nos célébrations. Jésus veut que nous ayons un coeur semblable à lui, un coeur plein de compassion, de tendresse et d'amour envers ceux qui se sont éloignés de la foi. Mais qui est cette brebis impossible? Qui sont ces 99 brebis irréprochables? Qui est ce bon pasteur étrange qui se soucie d'une seule brebis perdue? Selon l'oeuvre de Friedrich Nietzsche, "Ainsi parlait Zarathoustra", les 99 brebis représenteraient "l'homme-chameau" qui trouve la joie en portant les fardeaux, les conformistes au système faux, les saints tristes qui se lamentent en critiquant les autres, ceux qui se contentent de la pratique de la religion de routine, avec une idée erronée de Dieu.

Quant à la brebis révoltée par une fausse tranquillité, elle représente "l'homme-lion", rebelle (un prêtre qui remet son étole). La dernière phase est celle de l'enfant révolutionnaire, libre, qui nage à contre courant, qui agit par-delà le bien et le mal. Jésus incarne cette dernière phase dans sa vie et dans son agir. Jésus donne par ailleurs des éloges aux enfants en disant:"En vérité je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez le Royaume des Cieux"(Mt18,2-3).

3. LA JOIE DE DIEU

La seconde parabole met en scène une femme qui cherche avec attention, patience une pièce de monnaie perdue dans la maison. Là aussi, il y a un paradoxe. La femme a beaucoup de raisons de ne pas se fatiguer, car elle garde encore dans sa caisse, 9 pièces d'argent.Que représente cette pièce de monnaie perdue? Aux yeux de Dieu, chacun de nous a du prix. Chaque personne est un trésor précieux. Dans ses calculs fondés sur le principe d'amour, Dieu ne sait pas compter au-delà du chiffre un.

Chacun a une place de choix dans le coeur de Dieu. La parole répétée comme un refrain est l'invitation à la joie. réjouissez-vous avec moi, car la brebis perdue est retrouvée. Venez vous réjouir avec moi, car la pièce de monnaie qui était perdue est retrouvée.Par son fils unique Jésus Christ, la tendresse et la miséricorde de Dieu se sont rendues visibles. Par sa mort sur la croix, Dieu descend dans "les enfers", pour rejoindre l'homme pour la seule raison de le libérer du Néant chaotique et l'établir dans sa dignité de fils adoptif du Père.

Quelle est la réponse de l'homme libéré de sa captivité, par pure gratuité de Dieu? Saint Paul fait une lecture de sa vie passée, fait une évaluation du présent et confesse que tout est grâce. Il écrit à son fils spirituel Timothée: "Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent". Cette lecture nous aide à faire l'examen de conscience afin de contempler cet amour fou de Dieu pour moi et vivre dans la fidélité et dans l'action de grâce.

4. PRIÈRE DE GRATITUDE

Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère?Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme?Qui donc est Dieu qui va à la recherche de la brebis égarée?Qui donc est Dieu qui se réjouit de notre bonheur?Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il n'a fait? J'éleverai la coupe du salut et j'annoncerai les merveilles du Seigneur. J'étais faible il m'a délivré. Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur alleluia amen

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera