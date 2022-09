Almanach de dimanche 11 septembre saint Adelphe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 11 settembre

Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Notre-Dame - ore 15.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco

Martedì 13 settembre

Curia Vescovile - ore 9.30-12.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Mercoledì 14 settembre

Roma

Consulta nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Venerdì 16 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 18 settembre

Seminario - pomeriggio

Incontro con i candidati al diaconato permanente

Lunedì 19 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Martedì 20 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Vercelli, Seminario - ore 15.30

Riunione dei Vescovi OFTAL

LE MESSAGER RICORDA saint Adelphe

La Chiesa celebra Sant' Adelfio di Remiremont Abate

Nel monastero di Luxeuil in Burgundia, ora in Francia, transito di sant’Adelfio, abate del monastero di Remiremont, che lavò a lungo nelle lacrime la discordia di un breve momento.

ll sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 19,44.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)