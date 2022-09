Rollandin oscurato

Passeggiando per Aosta a curiosare i tabelloni elettorali alcuni hanno notato che, negli spazi riservati al Comune per l’affissione del manifesto delle liste in competizione, manca la il simbolo di Pour l’Autonomie. Infatti, in alcuni spazi hanno affisso due volte il manifesto delle liste presentate per la Camera e non quello per il Senato, o semplicemente non compare il manifesto del Senato ma solo quello delle liste dei candidati alla Camera. Così è che l’unico simbolo elettorale mancante è proprio quello che riguarda il candidato Augusto Rollandin.