Du 17 au 25 septembre Journées européennes du patrimoine on propose aussi un projet de l'Usl

Valorisation du patrimoine culturel durable. Voilà le fil rouge de l'édition 2022 de Plaisirs de Culture, la manifestation culturelle organisée par la Région Vallée d'Aoste à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui fête cette année son 10e anniversaire.

Environ 130 événements sont prévus du 17 au 25 septembre, avec un total de 63 partenaires et 22 Communes impliquées. L'événement sera inauguré le vendredi 16 septembre, à 18 heures, au séminaire de l'évêché d'Aoste, par le spectacle "Linguaggi invisibili. Silenziose connessioni con la natura", avec les élèves de l'association Jubjoter d'Aoste, dirigés par Arcangela Redoglia, l'artiste Riccardo Mantelli et l'acteur Andrea Damarco. À suivre Federico Quaranta, présentateur de télévision de la Rai, présentera son livre "Terra. Riscoprire le nostre origini per costruire un futuro migliore".

Pour les jours à suivre, le programme de la manifestation comprend des visites guidées, des concerts, des conférences, des ateliers éducatifs et des présentations de livres. Parmi les nouveautés de cette édition, il y a l'initiative "Interferenze, luoghi di cortocircuito, dove la cultura cura", proposée par l'Usl de la Vallée d'Aoste et financée par des fonds européens, pour sensibiliser la population sur le thème du vieillissement et des maladies neurodégénératives à travers l'art, la culture et la musique.

Une trentaine d'événements, dont des réunions scientifiques, des projections de films et des promenades, seront proposés du 15 au 24 septembre.