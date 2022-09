Condoléances de la Vallée d’Aoste après le décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II

Aujourd’hui, au nom du Gouvernement régional et de toute la communauté valdôtaine, le Président de la Région Vallée d’Aoste a adressé un message de condoléances à l’Ambassadeur du Royaume-Uni en Italie, Edward Llewellyn, au lendemain du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. L'Ambassadeur Llewellyn a visité la Vallée d'Aoste au mois de mars 2022.

«La forte personnalité et le charisme de Sa Majesté la Reine Élisabeth II ont contribué à écrire une page fondamentale de l’Histoire et la nouvelle de son décès a frappé le monde entier. En ce moment de profonde tristesse, je tiens, au nom de la Vallée d’Aoste et du Gouvernement régional, à vous présenter nos condoléances les plus sincères, que je vous saurais gré de transmettre à Sa Majesté le Roi Charles III et à toute la famille royale. »