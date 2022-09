Almanach de samedi 10 septembre sainte Pulchérie sainte Ines

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 10 settembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 11 settembre

Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Notre-Dame - ore 15.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco

Martedì 13 settembre

Curia Vescovile - ore 9.30-12.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Mercoledì 14 settembre

Roma

Consulta nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Venerdì 16 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 18 settembre

Seminario - pomeriggio

Incontro con i candidati al diaconato permanente

Lunedì 19 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Martedì 20 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Vercelli, Seminario - ore 15.30

Riunione dei Vescovi OFTAL

LE MESSAGER RICORDA sainte Pulchérie sainte Ines

La Chiesa celebra Santa Pulcheria Imperatrice

Figlia degli imperatori d'Oriente Arcadio ed Eudocia, Pulcheria nacque nel 399 a Costantinopoli. Ancora bambina perse i due genitori, e fino al conseguimento della maggiore età del fratello Teodosio II (detto "il Calligrafo") fu reggente dell'impero. Alquanto autoritaria, compì il proprio dovere con estrema religiosità e consacrò la sua verginità al Signore. Ebbe un ruolo determinante nelle nozze del fratello convincendolo a sposare la greca Atenia. Dopo la morte del fratello, nel 450, Pulcheria, diventata imperatrice, sposò il senatore Marciano con il patto che rispettasse la sua verginità. Ebbe un ruolo determinante nella sconfitta del nestorianesimo, e per questo fu canonizzata. La sua festa si celebra il 10 settembre. Il suo culto in Occidente ebbe nuovo impulso con papa Benedetto XIV il quale, colpito dal valore del suo casto matrimonio, con un decreto del 2 febbraio 1752 lo estese in buona parte dell'Europa.

ll sole sorge alle ore 6,47 e tramonta alle ore 19,58.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)