Elezioni: Manes e Vesan 'Roma deve capire che deve prestare più attenzione alle autonomie'

Gli incontri sul territorio dei due candidati della Lista Vallée d’Aoste, Franco Manes alla Camera e Patrik Vesan al Senato, si susseguono ad un ritmo incalzante, dalla Bassa all’Alta Valle, dai piccoli ai grandi Comuni, ma sempre seguiti con grande interesse dal pubblico che non manca mai.

Ogni serata i temi affrontati sono molteplici e sempre calati nella realtà valdostana, nelle varie problematiche e negli “atouts” che ci contraddistinguono.

La Presidente dell’Uv, Cristina Machet, ha voluto ricordare in uno di questi incontri, che tutti i partiti facenti parte della coalizione Vallée d’Aoste hanno a cuore il territorio, la montagna, le specificità della nostra regione e ci tengono ad incontrare fisicamente gli elettori e a parlarsi di persona.

Una modalità in controtendenza con quanto avviene altrove in questo momento dove “siamo abituati a vedere le campagne in televisione, su Facebook, su Instagram e anche su Tik Tok... noi invece siamo Valdostani e siamo ancora abituati a guardarci in faccia e a farci le domande direttamente”.

Per quanto riguarda i due candidati Cristina Machet, ha detto “Sono due ragazzi straordinariamente in gamba. Più li conosciamo, più li sentiamo parlare e più siamo contenti di questa scelta” .

Patrik Vesan in tutti i Comuni in cui è stato sinora ha sempre saputo parlare con competenza e originalità dei “gioielli” che li contraddistinguono: dal patrimonio culturale-architettonico, che va messo ulteriormente in risalto, alle realtà imprenditoriali locali coi loro eccellenti prodotti da incentivare.

Vesan ha ben chiara, in mente, la visione della Valle d’Aosta del futuro che intende perseguire col suo operato, qualora venisse eletto. Lui lavorerebbe a testa bassa per “seguire tutti quei dossier, quelle direttive, che potrebbero divenire degli ostacoli, a volta, eccessivi per un territorio montano come il nostro” e, guardando oltre, avrebbe in programma di “agevolare gli investimenti che vadano all'innovazione, perché senza di questa non si può andare avanti e gli investimenti che tutelino anche i produttori dalle calamità naturali che sempre di più colpiscono l'agricoltura”.

Franco Manes ha ricordato che ”le autonomie stanno vivendo in questi anni una forte erosione, perché si è sempre più cercato di accentrare certe questioni locali nello Stato”, di conseguenza, in caso di vittoria del Centro-destra “sarà un grosso problema per la Valle d'Aosta e un pericolo per la nostra specificità”.

Inoltre ha ricordato quanto sia importante che tutti e due i candidati della Lista Vallée d’Aoste vengano eletti e possano sedere entrambi nel Gruppo delle Autonomie per agire in modo compatto.

Infine Manes ha voluto mettere in guardia dal rischio di “essere presi per matti” se al Governo Centrale “si parla ... di due zone diverse della nostra regione. Ma quando si fanno riforme e decreti le differenze delle aree interne devono essere invece considerate. Questo comporta dei forti rischi a livello di investimenti non solo nazionali ma anche europei”.

Per i due candidati di Valle d'Aosta è prioritatio quindi lavorare per far capire a Roma che è necessaria un’attenzione puntuale a queste specificità, perchè comportano “una grande differenza nelle casse regionali, comunali e in quelle delle famiglie valdostane”.