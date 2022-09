Spi-Cgil Fnp-Cisl Uil-Uil 'Dalla Giunta aspettiamo fatti'

"Come organizzazioni sindacali del pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UIL-UILP non assisteremo inerti al tracollo della sanità valdostana e, se non ci saranno adeguate risposte, siamo pronti alla mobilitazione per ottenere quelli che riteniamo diritti basilari per un cittadino". E il messaggio recapitato via media alla Giunta regionale ed il particolare al "suo Assessore alla sanità e l’AUSL", perché la "smettano di prendere in giro i valdostani e passino dalle promesse ai fatti concreti. Agiscano nell’interesse dei cittadini e riportino la sanità valdostana a condizioni almeno accettabili".

Per Spi-Cgil Fnp-Cisl Uil-Uil "con la carenza dei medici di famiglia gli abitanti della nostra regione, soprattutto gli anziani che abitano nei Comuni e nelle frazioni più piccole e lontane da Aosta, sono sempre più in difficoltà".

In una nota sindacale si legge ancora che la situazione si fa ancora più preoccupante per le persone che soffrono di malattie croniche, ormai presenti in un terzo della cittadinanza. Cittadini fragili che avrebbero bisogno di un continuo rapporto con il proprio medico di base.

"Questa situazione - secondo Cisl Uil e Cgl - sarà destinata ad aggravarsi nei prossimi anni, a causa del costante incremento della popolazione anziana".



Per questo, sottolineano, "è necessario intervenire urgentemente sull’attuale organizzazione della sanità valdostana ancora troppo ospedale-centrica.



Realizzare e rendere rapidamente operative le strutture e i presidi territoriali previsti dal PNRR, come gli ospedali di comunità e le case di comunità aperte H24 o H12, garantendo la piena operatività e la presenza di tutte le professionalità necessarie, è una priorità assoluta".

Infine sollecitano l'avvio immediato "della 'sanità di iniziativa”, come già avviene in altre regioni, prendendo in carico i pazienti sin dai primi stadi della malattia e prevedendo controlli programmati sul loro stato di salute attraverso una azione combinata dei servizi ospedalieri e quelli territoriali.

Si avvii, finalmente, la telemedicina, che grazie a nuovi dispositivi e nuove tecnologie, può assicurare continuità assistenziale a domicilio ed evitare così ricoveri ospedalieri inappropriati".

Nel frattempo, aggiungono i tre sindacati, il governo regionale agisca immediatamente per:

- la riduzione delle liste d’attesa, problema ormai endemico della

sanità regionale;

- incrementare le risorse strumentali e professionali al Pronto

Soccorso in modo tale da soddisfare tutte le prestazioni nel

tempo massimo di 2 ore, evitando di fare attendere le persone in

attesa, di cui molti anziani, per decine di ore;

- accelerare le aggregazioni dei medici di famiglia, concedendo contributi nei primi anni di attività.