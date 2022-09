Caro energia: Cva "Per famiglie e imprese valdostane fatto tutto il possibile nel rispetto delle leggi'

"La società è consapevole delle gravi difficoltà che l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, dovuto allo shock del gas, sta causando alle imprese e alle famiglie valdostane e, di concerto con il Socio unico Finaosta Spa e con il Governo regionale, lavora da mesi per cercare soluzioni che possano in qualche modo mitigarne l’impatto sul territorio". E' la prima risposta di carattere generale alle Consigliere Chiara MInelli e Erika Guichardaz che hanno interpellato la Giunta.

Dopo avere ricoradto che "tutti i dati relativi al bilancio del Gruppo sono di dominio pubblico, secondo quanto previsto dalle norme di legge, e sono reperibili sul sito CVA dove verrà pubblicato entro fine mese anche il bilancio semestrale 2022", in una nota Cva spiega che "a partire dal secondo semestre 2021 è stato previsto a favore delle utenze private valdostane uno sconto del 40% sul prezzo fissato dall’Autorità per la maggior tutela ed uno sconto del 10% rispetto al PUN per le aziende della regione".

Di più, già a partire dal lockdown del 2020, sono stati agevolati piani di rateizzazione delle bollette anche al di là di quanto previsto dal legislatore. "Tutto questo - sèpiega Cva - in attesa di capire quali misure saranno previste dal Governo, la Società sta valutando, con l’obiettivo di mitigare gli effetti dello shock energetico, la definizione delle politiche commerciali per il 2023 sempre rimanendo nell’alveo dei vincoli definiti dalla normativa di settore e dal regolatore".

Purtroppo, le dinamiche dei prezzi non possono essere gestite a livello locale dalle singole aziende, trattandosi di fattispecie che anche l’Unione europea al momento non è riuscita ad affrontare in modo sostanziale. "Tuttavia - assicura la controllata regionale - il management aziendale è a disposizione come sempre per garantire le necessarie informazioni a tutti i Consiglieri regionali relativamente alle dinamiche di formazione dei prezzi dell’energia, nell’auspicio di contribuire a chiarire le complessità che negli ultimi mesi hanno peraltro messo a dura prova la gestione finanziaria delle coperture societarie sui mercati".

Infatti si sonocreate tensioni che hanno posto in discussione la tenuta delle più importanti società energetiche europee. "Queste tensioni e difficoltà del mercato, proprio per la loro delicatezza e problematicità - rimarca Cva - sono state condivise con la Giunta regionale, in una logica di trasparenza che da sempre contraddistingue l’operato di CVA. Parimenti, l’azienda ha attentamente valutato con il Socio unico e il Governo regionale la normativa che ha imposto prelievi sugli extraprofitti, applicati indistintamente ad aziende Green e non, e peraltro contestati sul piano metodologico dalla società, al fine di comprendere le ricadute economiche di tali iniziative sulle casse regionali".

CVA sottolinea ancora che "è un’azienda pubblica che opera sul mercato e che deve rispettare ed attenersi alla normativa in materia di concorrenza. Ciò nonostante, l’attenzione per il territorio è da sempre il caposaldo delle sue strategie economiche e di sviluppo ed è consapevole di essere un patrimonio ed una risorsa per la Regione Autonoma Valle d’Aosta".

In questi mesi la società ha cercato di aiutare le famiglie e le imprese valdostane e in quest’ottica, proprio in queste ore, a titolo esemplificativo sta lavorando con le società di gestione degli impianti di risalita per immaginare soluzioni che potranno consentire loro di affrontare l’inverno in modo stabile.

"L’obiettivo del Gruppo CVA - conclude la nota - è sempre stato quello di produrre valore per il proprio territorio di riferimento e lo farà anche in questa drammatica fase di guerra e di shock energetico, mantenendo un costante confronto con il Governo regionale ed il Socio unico, al fine di limitare le conseguenze della crisi internazionale del gas sul territorio valdostano, nel rispetto delle leggi e del quadro regolatorio ed in un’ottica di sostenibilità".