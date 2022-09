MONTAGNA VDA: Rifugio Mezzalama (Ayas)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Rifugio Mezzalama (Ayas)

La salita al rifugio Mezzalama permette di entrare, senza toccarlo, nel massiccio del Monte Rosa.



Il Pian di Verraz, con lo sfondo del Monte Rosa non si dimentica.



Appena oltre si costeggia il lago Bleu, conosciuto per il suo fantastico colore.



La parte finale, sul filo dell'antica morena del ghiacciaio che scendeva sin quasi al Pian di Verraz, danno un tocco di alta montagna.



Nei mesi di luglio e agosto bisogna parcheggiare l'auto prima di Saint-Jacques.

