Argirò (Cva) ‘L’aumento dei margini dei futures su gas ed elettricità resta un problema devastante per l’industria energetica europea’

Lo choc energetico che colpisce le big dell'elettricità è tale da rendere, in ogni caso, cupi gli scenari per l'autunno, in cui al rischio di interruzioni delle forniture dalla Russia rischia di aggiungersi il problema della carenza di risorse finanziarie e un aggravio del costo del sostegno alle utilities in crisi per le bilance finanziarie degli Stati europei.

"L'esposizione finanziaria delle imprese elettriche a causa dei meccanismi della piattaforma Eex di Lipsia", nota Federico Fubini nella sua analisi sul Corriere della Sera, "è colossale: circa duecento miliardi di euro accumulati quasi tutti negli ultimi mesi — secondo stime dell’industria — di cui circa trenta o quaranta in più solo nella giornata di ieri con il balzo dei prezzi dell’energia" che proprio a partire dalla crisi di Francoforte ha messo le borse al tappeto.

Sulla situazione energetica che stiamo vivendo, Il Sole 24Ore riporta un commento di Giuseppe Argirò, Ad della Compagnia Valdostana Acque, esperto di finanza strutturata, che afferma: “le contrattazioni dei futures (contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in una borsa valori, e sanciscono l'impegno a un acquisto differito di un'attività sottostante a un prezzo prefissato, ndr.) su gas ed elettricità alla Borsa di Lipsia e su altre Borse europee dei derivati sbagliano a mettere sullo stesso piano gli speculatori finanziari e i produttori di energia, in quanto questi ultimi utilizzano i futures come strumenti di copertura in una logica industriale e prudenziale per stabilizzare la produzione”.

Secondo quando si legge su Il Sole 24Ore, per l’Ad di Cva, “un mercato efficiente degno di questo nome deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali: nessuna asimmetria informativa, volumi di scambi adeguati con la liquidità necessaria per la formazione dei prezzi, sistemi di controllo rigidi che impediscono alla speculazione di danneggiare l’economia reale».

Aggiunge Argirò: “Quando gli scambi si prosciugano, nelle giornate di alta volatilità, i prezzi dei futures vengono stabiliti con algoritmi. Le marginazioni a garanzia delle posizioni degli operatori industriali vengono poi fissate su prezzi artificiali, con impatti spesso discorsivi”.

Infatti, come spiega Il Sole 24Ore, nelle Borse azionarie viene sospesa la vendita allo scoperto in giornate di oscillazioni eccezionali: quindi secondo Argirò le Borse dei futures sull’energia dovrebbero modificare le regole per gestire meglio movimenti straordinari dei prezzi.

«Bisogna intervenire per evitare che l’impatto delle marginazioni possa determinare rischi sistemici, in parte già in corso visti gli interventi di diversi Stati europei come Germania, Svezia e Svizzera a favore delle loro aziende – afferma ancora Argirò – o peggio che si creino le condizioni per una potenziale manipolazione del mercato da parte di controparti che possano destabilizzare il nostro sistema facendo ricadere sull’economia reale un’esasperazione di operazioni speculative. Interventi che stanno creando asimmetrie competitive tra gli operatori dei vari paesi».

Per Argirò, secondo quanto si legge su Il Sole 24Ore, "un mercato efficiente degno di questo nome deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali: nessuna asimmetria informativa, volumi di scambi adeguati con la liquidità necessaria per la formazione dei prezzi, sistemi di controllo rigidi che impediscono alla speculazione di danneggiare l’economia reale».