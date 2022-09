Extraprofitti Cva e costi energetici Cogne Acciai speciali approdano in Consiglio Valle

Sull’entità dei profitti e degli extraprofitti di C.V.A. che sono stati finora calcolati e l’entità della tassa sugli extraprofitti che è stata finora versata e la data del versamento le consigliere regionale di Progetto Civico Progressista chiedono lumi alla Giunta regionale con una interpellanza.

Sempre in materia energetica le due consigliere regionali esprimo preoccupazione per il fatto che Cogne Acciai Speciali, ha dovuto rallentare e poi interrompere temporaneamente la produzione di acciaio per risparmiare sui costi energetici che questa comporta a causa degli alti costi dell’energia.

Su tale questione hanno presentato un’interpellanza con la quale evidenziano come l'incremento notevole delle bollette per l'energia elettrica non trova giustificazione in un aumento dei costi di produzione dell'idroelettrico, ma deriva da distorte normative giuridiche e regole di mercato”.

Di più, all’opinione pubblica valdostana – secondo Minelli e Guichardaz - appare incomprensibile il raddoppio in pochi mesi dei costi dell'energia elettrica consumata in Valle d'Aosta in presenza del fatto che la Regione è proprietaria di una Società, la Compagnia Valdostana delle Acque, che produce grandi quantitativi di energia idroelettrica, in gran pare esportati”.

Sui rapporti commerciali Cva Cas chiedono alla Giunta se si intende dare mandato a CVA di sviluppare un'azione più incisiva rispetto alle esigenze del sistema produttivo valdostano in una situazione di grave crisi come quella attuale e ancora quali sono le difficoltà, normative, finanziarie e/o organizzative da superare per perseguire l'obiettivo di fornire al sistema produttivo valdostano una offerta di energia idroelettrica parametrata sugli effettivi costi di produzione e quali provvedimenti intende prendere la Regione.

Per quanto riguarda i bilanci di CvA le due consigliere chiedono l’entità dei profitti e degli extraprofitti di C.V.A. che sono stati finora calcolati, l’entità della tassa sugli extraprofitti che è stata finora versata e la data del versamento e se l’orientamento di C.V.A. a ricorrere contro tale tassa sia stato discusso con Finaosta e la Regione.