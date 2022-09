Caro energia: istituito gruppo speciale Regioni per documento

“Oggi abbiamo istituito un gruppo speciale che formulerà entro mercoledì 14 settembre le proposte delle Regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette”, annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

“Sarà fatta una proposta basata su uno schema che riguarderà un incentivo al governo nel confronto con l'Unione europea, alle misure nazionali da mettere in atto e alle misure che invece i territori possono mettere in campo. Vogliamo fare – aggiunge Fedriga - un documento basato esclusivamente sulla concretezza per questo i tecnici del gruppo e in particolar modo le commissioni delle Attività produttive ed Energia della Conferenza stessa si riuniranno e porteranno entro cinque giorni la proposta. Purtroppo, i tempi sono strettissimi e dobbiamo muoverci con estrema urgenza”.

Il Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell'Economia Daniele Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il Governo presenterà la Relazione alle Camere per la relativa autorizzazione necessaria affinché l'Esecutivo possa utilizzare le risorse previste.

Le maggiori entrate, come indicate dalla Relazione, rappresenteranno la componente principale del nuovo Decreto Aiuti che il Governo approverà, dopo il passaggio parlamentare, con l'obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese del caro energia.