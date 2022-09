Elezioni: Il vice Ministro alle infrastrutture in visita ad Aosta

Il Centrodestra unito per la Valle d’Aosta annuncia l'arrivo in Valle del Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Alessandro Morelli,

deputato Lega dalla grande esperienza amministrativa, già Assessore al Turismo di

Milano e presidente della Commissione Trasporti della Camera, per fare il punto

sulle grandi opere che riguardano la Valle d’Aosta.



Un'occasione di confronto che conferma, una volta in più, la grande

attenzione della Lega e di tutto il Centrodestra verso la nostra realtà, a differenza

delle altre forze politiche.

Il Vice Ministro Morelli effettuerà due sopralluoghi, al Traforo del Monte Bianco ed

alla variante di Etroubles, prima di incontrare, alle ore 18 presso l’hotel HB di

Aosta, i rappresentanti delle professioni ed i cittadini per un appuntamento intitolato

“Infrastrutture e mobilità: quali prospettive per la Valle d’Aosta” per un

confronto sulle infrastrutture e sulle importanti sfide che il futuro governo dovrà

affrontare.