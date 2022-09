Lettera Pastorale 2022-2023

Il prossimo anno pastorale ci vedrà impegnati nella costituzione e nell'avvio delle unità parrocchiali e nella seconda tappa di ascolto del percorso sinodale della Chiesa italiana.

Entro la prossima Pasqua vorrei giungere alla definizione delle unità parrocchiali a partire dalla proposta di accorpamento che sottoporrò in ottobre agli incontri zonali e successivamente alle comunità e ai consigli parrocchiali o interparrocchiali. La fase attuativa del discernimento comunitario chiede ancor di più la partecipazione e la collaborazione di tutti.

Il secondo anno di ascolto ruoterà attorno a tre ‘cantieri sinodali' comuni: la promozione della corresponsabilità di tutti i battezzati, lo snellimento delle strutture per un annuncio più efficace del Vangelo, l'ascolto dei ‘mondi' meno coinvolti nel primo anno. Un quarto ‘cantiere' è proprio di ogni Chiesa locale e per noi coinciderà con gli incontri dedicati alla costituzione delle unità parrocchiali.

Con la Lettera pastorale accompagno la diocesi nel duplice impegno sopra descritto. Ci faremo guidare da Marta e Maria che accolgono Gesù nella loro casa di Betania: in tutto cercheremo di accogliere il Signore che ci viene incontro e visita la nostra vita e la nostra comunità. Vogliamo riconoscerlo, aprirgli la porta e farci a nostra volta porta per coloro che sono in ricerca e per tutti coloro che il Signore cerca. (introduzione di Mons. Vescovo)