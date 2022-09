Almanach de jeudi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 8 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - mattino

Ritiro per il clero di Ivrea

Venerdì 9 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 10 settembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 11 settembre

Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Notre-Dame - ore 15.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo Parroco

Martedì 13 settembre

Curia Vescovile - ore 9.30-12.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Mercoledì 14 settembre

Roma

Consulta nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Venerdì 16 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 18 settembre

Seminario - pomeriggio

Incontro con i candidati al diaconato permanente

Lunedì 19 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Curia Vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Martedì 20 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Vercelli, Seminario - ore 15.30

Riunione dei Vescovi OFTAL

LE MESSAGER RICORDA Nativité de la Vierge Marie

La Chiesa Natività della Beata Vergine Maria

Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre, è stata introdotta dal papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. (Mess. Rom.)

Festa della Natività della Beata Vergine Maria, nata dalla discendenza di Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe del re Davide, dalla quale è nato il Figlio di Dio fatto uomo per opera dello Spirito Santo per liberare gli uomini dall’antica schiavitù del peccato.

ll sole sorge alle ore 6,47 e tramonta alle ore 19,58.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)