Aosta: In tanti per il ritorno della processionee di San Grato

La città di Aosta si è vestita a festa per celebrare il suo santo patrono San Grato. Questa mattina, alle 9.30, in Cattedrale, il vescovo di Aosta Franco Lovignana e il vescovo emerito Giuseppe Anfossi hanno celebrato la messa dedicata al santo.

È seguita la tradizionale processione lungo le vie della città. La croce ha aperto il lungo corteo di fedeli che ha preceduto la preziosa teca medievale contente le reliquie di San Grato, trasportata come da tradizione da quattro giovani di Fontainemore. Oltre ad Anfossi e Lovignana, hanno partecipato al corteo una rappresentanza dei parroci della diocesi, il presidente della Regione Erik Lavevaz e il sindaco di Aosta Gianni Nuti, seguiti dalle autorità civili e militari, e la banda musicale di Aosta.

La processione ha attraversato via De Sales per poi immettersi in via Croce di Città e procedere in via De Tillier. Dopo la benedizione della città davanti alla cappella di San Grato, il corteo ha ripreso il suo passo attraversando piazza Chanoux e ha raggiunto di nuovo la Cattedrale, dopo aver attraversato via Xavier de Maistre e via San Giocondo.



I festeggiamenti di San Grato, che segnano l'avvio del nuovo anno pastorale, si sono aperti ieri con la presentazione della lettera pastorale "I cantieri di Betania. Percorso sinodale e unità parrocchiali" e il tradizionale appuntamento con la Route dei giovani a Pila e si concluderanno oggi alle 17, in Cattedrale, con la celebrazione dei Vespri.