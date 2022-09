ELEZIONI: Incontri sul territorio del Centrodestra unito per la Valle d’Aosta

I prossimi incontri sul territorio del Centrodestra unito per la Valle

d’Aosta

In occasione della campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica, la lista Centrodestra unito per la Valle d’Aosta

organizza una serie di incontri sul territorio a sostegno delle candidate Emily Rini e

Nicoletta Spelgatti.

Qui di seguito gli eventi principali della terza settimana.

● Venerdì 9 settembre alle 18 ad Aosta, incontro “Infrastrutture e mobilità: quali

prospettive per la Valle d’Aosta?” insieme al vice Ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili On. Alessandro Morelli.

● Sabato 10 settembre a Pont-Saint-Martin, in piazza IV novembre, gazebo dalle 9

alle 13; ad Aosta, in piazza Battaglione Cervino, gazebo dalle 14 alle 18; a

Brissogne alle 20.30, presso il bar ristorante del Palafent, incontro con la

popolazione

● Domenica 11 settembre a La Thuile, nella piazza antistante il Comune, gazebo

dalle 9 alle 12; alle 18 a Champorcher, presso il bar Mellier, incontro con la

popolazione.

● Lunedì 12 settembre ad Aosta, al mercato del quartiere Cogne, gazebo dalle 9

alle 13; alle 18 a Fenis, presso il bar Bistrot, incontro con la popolazione; alle 20.30 a

Chatillon, presso il Cocktail bar, incontro con la popolazione.

● Martedì 13 settembre ad Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, gazebo

dalle 9 alle 13; alle 18 a Sarre, presso il bar La Parisette, incontro con la

popolazione; alle 20.30 a Saint-Pierre, presso il bar Chez Mario, incontro con la

popolazione.

● Mercoledì 14 settembre alle 18 a Roisan, presso il bar Restò Grand Combin del

centro sportivo, incontro con la popolazione.

● Giovedì 15 settembre alle 18 a Gressan, presso il ristorante Pezzoli, incontro con

la popolazione.