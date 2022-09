Per far fronte alla crisi di vocazioni deciso l'accorpamento delle parocchie

"Non vogliamo mortificare qualcuno o spegnere alcune realtà ma, al contrario, vogliamo unire le forze per vivere". Lo dice il vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana che questa mattina, durante la presentazione degli orientamenti pastorali della diocesi per l'anno 2022-2023, ha annunciato il via al processo di accorpamento delle 93 parrocchie valdostane in 32 unità parrocchiali.

Durante l'incontro, il vescovo ha presentato la lettera pastorale "I cantieri di Betania. Percorso sinodale e unità parrocchiali" che fissa i punti cardine per il prossimo anno pastorale che prenderà il via domani, con i festeggiamenti del santo patrono della diocesi e della città di Aosta, San Grato.



"Non dobbiamo avere paura della riorganizzazione", spiega il vescovo. Che aggiunge: "Vedo che soprattutto le comunità più piccole si stanno a mano a mano spegnendo, se non facciamo nulla nel giro di poco tempo moriamo proprio". Per Lovignana, "se la partecipazione della comunità si riduce a 10-15 persone che tipo di attività possiamo fare in parrocchia? Questa è la realtà, allora cerchiamo di ripartire mettendo insieme le forze. Oggi non si può essere cristiani da soli, ma dobbiamo costruire tra noi una rete per poterci davvero sostenere gli uni gli altri".

La bozza di accorpamento proposta dalla diocesi sarà esaminata durante una serie di incontri sul territorio nel mese di ottobre. Le unità parrocchiali saranno poi istituite intorno alla Pasqua. Ciascuna unità avrà un solo parroco e convergeranno su un 'centro', in cui si svolgeranno le celebrazioni più importanti dell'anno e alcune iniziative di incontro e formazione. La riorganizzazzione delle parrocchie in unità parrocchiali "esige la partecipazione di tutti- conclude Lovignana - partecipare non vuol dire per forza fare ma avere a cuore la propria comunità anche solo con la presenza".

"Noi viviamo in un modello in cui tutto il servizio alla comunità o quasi viene concentrato nella figura del parroco, al massimo aiutato da qualche collaboratore. Questo è un modello che dobbiamo espandere". A spiegarlo è il vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, durante l'incontro di presentazione degli orientamenti pastorali per l'anno 2022-2023, questa mattina, al palazzo vescovile di Aosta.

"Oggi certamente il parroco rimane il responsabile e il fulcro dell'attività parrocchiale- aggiunge il vescovo- ma ci devono essere altri ministeri accanto a lui che concretizzino quel prendere a cuore la vita della comunità". Lovignana ne propone tre: il ministero dell'accoglienza, con delle persone che si occupino ad esempio di rispondere al telefono o di raccogliere le richieste che arrivano dalla comunità, il ministero della consolazione, per l'aiuto e il supporto delle famiglie che si trovano in difficoltà economica e relazionale o che hanno subito un lutto, ed infine il ministero della gestione che si occupi degli aspetti economici e burocratici della comunità. Riguardo ai catechisti, "non facciamo abbastanza - aggiunge Lovignana-. A volte i catechisti sono abbandonati a se stessi e non hanno sufficiente formazione ecco perché insisto affinché ci sia un progetto di formazione di base e poi permanente per tutti i catechisti della diocesi".