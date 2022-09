Anche la Valle d’Aosta al raduno di Libera ad Acciaroli per dire no alle mafie

Oltre 200 ragazzi e ragazze provenienti da tutt’Italia da ieri sono protagonisti del X appuntamento nazionale dei Giovani di Libera che si sta svolgendo presso il campeggio “ Mare Pineta” di Paestum (Sa).

Fino al 4 settembre la “meglio gioventù” ha realizzato un’agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori attraverso incontri, gruppi di lavoro, memoria, laboratori e attività sportive.

Si è trattato del X raduno di Libera dedicato a Mario Paciolla, attivista, morto in circostanze misteriose, nel luglio del 2020, durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite.

Sono passati 12 anni dall'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica - Acciaroli in provincia di Salerno ucciso brutalmente con nove colpi di pistola. Ecco perché oltre duecento ragazzi e ragazze provenienti da tutt'Italia hanno raggiunto Acciaroli e ricordare Angelo, insieme a don Luigi Ciotti, Antonio Vassallo, suo figlio, e Stefano Pisani, sindaco di Pollica, e dare voce e gambe alla storia di Angelo e di un territorio da salvaguardare.

Dopo il ricordo presso il porto di Acciaroli, gli oltre duecento giovani si sono messi in marcia e hanno raggiunto, per un momento di riflessione con la deposizione di fiori, il luogo dove venne ucciso il sindaco.

Anche i tre giovani valdostani hanno partecipato al X Raduno nazionale dei Giovani che dal 30 agosto al 4 settembre si sono ritrovati a Paestum, in provincia di Salerno, per discutere, dibattere e riflettere sul tema: “All'ombra della storia, costruiamo il presente!”.

Si è aperto così il nuovo anno sociale di Libera nella cornice dei templi greci di Paestum per una settimana insieme all’insegna della formazione e della condivisione comunitaria, in continuità con la giornata nazionale della memoria e dell’impegno, che quest’anno ha avuto la sua sede principale a Napoli, il raduno sbarca per la prima volta in Campania, terra che ha maggiormente pagato un tributo di sangue innocente negli ultimi anni: l'elenco parla di giovani ragazzi che hanno perso la vita per mano della violenza camorristica; giovani dei quartieri popolari le cui speranze sono state stroncate da una guerra fatta per il controllo della droga e del racket.

Parimenti è una terra che esprime l’amore per la vita, capace di energia e desiderio di rinascita, con una natura rigogliosa e paesaggi unici al Mondo. Di queste contraddizioni, tra violenze e bellezze, hanno parlato i giovani durante l’appuntamento nazionale.

Particolarmente carico di tensione morale l’incontro che i giovani hanno avuto, il due settembre presso il campeggio "Mare Pineta" di Paestum, con don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, dove hanno seguito sulla spiaggia una staffetta di memoria e impegno con un testimone particolare stringendo tra le dita un testimone speciale: un pezzo di legno di una barca arrivata a Lampedusa.

Un pezzo di legno che continua a raccontare una dolorosa storia di vite perse, di speranza, di povertà, e che ci richiama, ci responsabilizza, al dovere universale dell'accoglienza.