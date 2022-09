GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la concessione di un contributo in conto capitale a favore di un’impresa artigiana.

Approvato anche il rinnovo per 5 anni dell’Accordo quadro con la Regione Piemonte per la collaborazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati concessi gli aiuti per la partecipazione ai concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame di interesse zootecnico. L’importo impegnato è di 1 milione 479 mila 750 euro.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Sono stati iscritti a bilancio i Fondi, a valere sul PNRR, per l'attuazione dell'intervento di mitigazione dei rischi naturali sulla dora Baltea, nel Comune di Donnas, e per la sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier, nel Comune di Ollomont.

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di consolidamento del corpo stradale della Strada regionale 47 di Cogne, al km 10+050 in Comune di Aymavilles, per un importo complessivo dei lavori pari a circa 450 mila euro.

Sono stati definiti la scheda progetto e il cofinanziamento del Fondo Statale per lo Sviluppo e la Coesione per un importo di 2 milioni 560 mila 162 euro, destinato alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei reflui idrici urbani al servizio dei comprensori dei Comuni di Chambave, Fénis, Nus, Saint-Denis e Verrayes.

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su tratti della Strada regionale numero 33 del Col di Joux, in Comune di Brusson, per un importo complessivo dei lavori pari a circa 900 mila euro.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Regione ha deciso di aderire alla giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita attraverso l’illuminazione di arancione del Castello di Aymavilles il prossimo sabato 17 settembre.

Di concerto con l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei e Partecipate, è stato dato il via libera al progetto di investimento da proporre al Ministero del Turismo per permettere il l’accesso al cofinanziamento del Fondo unico nazionale per il Turismo (FUNT) per il 2022.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvate le direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la disciplina delle unità di continuità assistenziale (UCA). Si tratta di una struttura organizzativa stabile che afferisce al Distretto, dove trova piena integrazione il nuovo ruolo unico dell’assistenza primaria. L’Azienda USL della Valle d’Aosta istituisce almeno due Unità di continuità assistenziale (UCA), una ogni 50 mila abitanti circa. Sino al persistere delle esigenze connesse alla pandemia da COVID-19, l’Azienda USL valuta, in base alla situazione della diffusione del virus, alla casistica in atto, al fabbisogno di assistenza domiciliare e alla propria programmazione, le sedi più opportune dove attivare le UCA, il cui numero potrà differire dallo standard sopra indicato, previa condivisione delle effettive esigenze con l’Assessorato regionale competente in materia di sanità. L’équipe UCA è composta, di norma, da 1 medico e da 1 infermiere che operano sul territorio di riferimento del Distretto e può essere integrata con altre figure professionali sanitarie e sociali, nell’ambito delle professionalità disponibili a legislazione vigente. L’UCA supporta, con la propria attività anche a domicilio del paziente, i professionisti responsabili della presa in carico degli assistiti e della comunità.

Approvato il bando 2022 per il finanziamento di Progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.