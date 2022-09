Almanach de mardi 6 septembre saint Berthrand

LE MESSAGER RICORDA saint Berthrand

La Chiesa celebra Beato Bertrando da Garrigue Domenicano

Nato a Garrigue, nella diocesi di Nimes, Bertrando fu uno dei primi sedici discepoli di san Domenico nel suo apostolato in Linguadoca e tra i primi a vestire il bianco abito di predicatore. Fondò, nel 1217, il convento di Saint-Jacques a Parigi. Nel 1221 fu designato primo provinciale di Provenza. Il beato Giordano di Sassonia lo descrive così: «Compagno di san Domenico nei viaggi, nella santità e nel fervore». Molti suoi atteggiamenti riflettevano anche nel tratto esterno il comportamento di maestro Domenico che si era proposto di imitare e che aveva seguito nei suoi viaggi. Morì nel 1230 nel monastero cistercense di Bouchet, dove fu sepolto. Il suo corpo fu traslato dai Domenicani di Orange nel 1414 e fu da loro venerato fino al 1561 quando fu dato alle fiamme durante le guerre di religione. Leone XIII, il 14 luglio 1881, ha concesso la memoria liturgica all'Ordine e alle diocesi di Valence e Nimes, confermando il culto.

ll sole sorge alle ore 6,47 e tramonta alle ore 19,58.

“Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, ma per portarlo avanti affrontando le sfide che la vita ci presenta” (Papa Francesco)