Gli Emotivi Anonimi francofoni ed italiani in ritiro a Saint-Pierre

C’è tempo infatti fino al 10 settembre per iscriversi al raduno il cui tema è “L’Amore è un boomerang. Più lo lanciamo verso gli altri, più ritorna indietro!”: una fratellanza di donne e uomini che condividono la loro esperienza, forza e speranza al fine di vivere al meglio i loro problemi emotivi, trascorreranno un fine settimana dedicato all’ascolto dedicato all’ascolto e allo scambio di esperienze.

Il Raduno si aprirà nella serata di venerdì con la riunione a tema “Amore, pace e serenità in dodici passi EA” per poi concludersi domenica dopo la riunione su “La preghiera della serenità nella mia vita”. In mezzo, riunioni di condivisione a scelta, pranzi, cene, musicoterapia e momenti di convivialità.

La quota della pensione completa in camera singola, dalla cena di venerdì al pranzo della domenica, è di euro 120.

Sul sito www.emotivianonimi.it sono disponibili il programma ed il modulo per partecipare.

****

Emotivi Anonimi è un’associazione di uomini e donne, che si riuniscono per condividere esperienze, energie e speranze, allo scopo di risolvere e/o gestire al meglio i propri problemi emotivi. EA non è affiliata ad alcuna setta, fede, partito politico, organizzazione o istituzione.

Nelle sue riunioni, quindi, non si parla né di religione, né di politica.

Non ci sono quote da pagare per essere aderenti di EA.

Durante le riunioni si impara un nuovo modo di affrontare la vita.

Nei gruppi ognuno è libero di esprimere la propria opinione e certo che sarà mantenuta la massima riserva­tezza su quanto si sarà detto e sentito.

Ciò in quanto si rispetta l’anonimato e non si fanno domande; non si giudica; non ci si lascia coinvolgere in discussioni e non si danno consigli.