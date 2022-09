Non rientra dai laghi Palasina, trovato morto escursionista

Si è svolta nella notte, con avvio nella tarda serata di ieri, una operazione di ricerca persona per mancato rientro di una escursionista nella zona dei laghi Palasina (Estoul, Brusson). Il corpo senza vita è stato a vistato questa mattina con un sorvolo dell'elicottero SA3 e recuperato dall'elicottero SA1 con il medico a bordo, che ha constatato il decesso. A causare il decesso la caduta per circa 200 mt dal Corno Bussola, monte che sovrasta i laghi.



Hanno preso parte all'operazione il Soccorso Alpino Valdostano, unità cinofile, operatori del Soccorso Alpino della stazione di Champoluc, una unità con drone dotato di termocamera, soccorritori Sagf e Vvf com modulo UCL (unità comando locale). Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf.