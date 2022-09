Lunedì a La Salle il funerale di don Silvio Perrin

Nel primo pomeriggio di sabato, 3 settembre 2022, presso l’Ospedale Beauregard dove era ricoverato da alcuni giorni, il Padre ha chiamato a Sé il Can. Silvio Perrin, Parroco di La Salle fino a quindici giorni fa. Lo ha reso noto la Curia vescovile di Aosta.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di La Salle Lunedì 5 settembre 2022 alle ore 15.

La salma del caro Parroco defunto sarà tumulata, come da suo desiderio, nel cimitero di La Salle in attesa della risurrezione dei morti assieme ai suoi parrocchiani.

Don Silvio, nato a Torgnon il 7 luglio 1929, compie i suoi studi presso il Seminario di Aosta e viene ordinato sacerdote da Mons. Maturino Blanchet il 12 giugno 1953. Svolge il primo ministero a Châtillon come Vicario parrocchiale e Rettore di Promiod dal 1° luglio 1953 fino a quando viene nominato Parroco di La Salle il 22 novembre 1957. Il 9 gennaio 1961 diventa Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale di Aosta. Entrato in parrocchia il 7 dicembre 1957, vi svolge il ministero di parroco ininterrottamente fino al 14 agosto 2022 quando per motivi di età e di salute passa la mano al suo successore.

Sono sessantacinque anni di dedizione totale alla sua comunità, anni ricchi di zelo pastorale, di iniziative e di grande generosità: catechismi, predicazione, missioni, quarantore. Vale la pena ricordare l’annuale pellegrinaggio a piedi dalla chiesa parrocchiale di La Salle al santuario di Notre-Dame de la Guérison a Courmayeur, pellegrinaggio da lui istituito e realizzato la prima volta l’8 settembre 1958.

Accanto agli impegni pastorali, il Parroco ha lavorato alacremente per restaurare la chiesa, tutte le cappelle e la casa parrocchiale. Ha realizzato l’oratorio interparrocchiale del Valdigne nell’antica sede dei Penitenti e poi, vero fiore all’occhiello della sua carità pastorale, ha creato, ingrandito e diretto per più di trent’anni Casa Famiglia, voluta per accogliere gli anziani che non potevano più restare in casa propria. Ha dato anche il suo contributo sociale al paese di La Salle, in particolare con la fondazione della sezione AVIS e la realizzazione dell’irrigazione dell’Adret.

Il Can. Silvio Perrin è stato a più riprese eletto nel Consiglio presbiterale e due volte anche nella Commissione presbiterale regionale. È stato anche membro del Collegio dei Consultori. Ha diretto l’Ufficio catechistico diocesano dal 1968 al 1995. Dal 1976 al 1994 è stato Coordinatore diocesano della pastorale. Lo scorso mese di agosto ha rassegnato le dimissioni con grande sofferenza, ma ha affrontato il doloroso passaggio con spirito di fede e grande dignità.