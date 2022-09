Courmayeur: Domani 6^ Bataille de reines du Mont Blanc

Inizio della manifestazione a partire dalle ore 9 fino alle ore 11.

Dalle ore 11.30 fino a termine manifestazione sarà aperto al pubblico il padiglione per il pranzo tipico e non solo, con musica e una fornitissima buvette.

In questa domenica, verrà assegnato il Trofeo annuale riservato agli allevatori del Comité Mont Blanc, offerto dalla famiglia di Vilmo Bizel in ricordo di Giuliano.

Ingresso alla manifestazione €5.00.

Un ampio parcheggio sarà a disposizione dei visitatori in prossimità dell’evento.

E’ inoltre possibile raggiungere l’arena della Val Veny, Località Zerotta, con il trasporto pubblico locale, Linea arancione Val Veny, da Courmayeur.

Si consiglia l’acquisto del biglietto giornaliero da € 3,50 presso la biglietteria in piazzale Monte Bianco (orario 8.00-13.00; 14.00-18.00), per non incorrere nel supplemento di € 4.00 facendo il biglietto a bordo.

Orari:

- partenza bus da Piazzale Mont Bianco: 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15.

- ritorno bus da la Zerotta: 8.48; 9.48; 10.48; 11.48; 12.48; 13.48; 14.48; 15.48; 16.48; 17.48; 18.48; 18.48.