Elezioni: Il presidente del Consiglio Bertin sostiene candidati Manes e Vesan

"Da federalista ed europeista valdostano, alle prossime elezioni, voterò convintamente i candidati dell'alleanza autonomista progressista, definizione che mi richiama alla memoria quella alleanza vincente delle elezioni politiche del 2006". Lo scrive Alberto Bertin, presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e componente del gruppo Federalisti Progressisti-Partito Democratico, in un post su Facebook riportato dall'Agenzia Dire.



"Come molti altri- spiega- auspicavo la formazione di una larga alleanza autonomista progressista, anche per contrastare una coalizione di destra, nazionalista e antieuropea. Lo imponeva la storia e la vocazione di questa nostra regione. La Valle, infatti, ha conosciuto, più di altri luoghi, le sciagure prodotte dal nazionalismo e, nel suo destino, c'è da sempre l'Europa".

E riguardo ai candidati afferma: "Voterò al Senato Patrik Vesan, giovane docente universitario, da sempre impegnato nel volontariato e profondo conoscitore della società valdostana. Alla Camera, Franco Manes, un sindaco, rappresentante del territorio e degli enti locali, della democrazia di prossimità e dei problemi della montagna". Per Bertin, si tratta di due persone che esprimono "un legame forte tra la società e le istituzioni" e che "sapranno portare al Parlamento la voce di tutta la Valle d'Aosta".