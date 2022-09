Elezioni: Girardini 'la Valle diventi centro culturale come Forte di Bard'

"Notiamo con una certa preoccupazione l'assenza di visione nella politica valdostana rispetto a percorsi che possano davvero lasciare una traccia sul territorio come è stato per il polo di Bard e del suo Forte oggi vere e proprie perle per il turismo culturale della Valle d'Aosta". Lo scrive, in una nota, Giovanni Girardini, presidente de La Renaissance Valdôtaine e candidato per la Camera dei deputati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.



Girardini spiega: "Al tempo grazie a una efficace lobby istituzionale, a funzionari capaci e soprattutto ad una visione strategica che non si arrestasse a azioni autoreferenziali ma che guardasse a uno sviluppo sostenibile nel medio lungo termine, si è creato quasi da zero un polo straordinario per forma e contenuto". Per il candidato alla Camera, "questo modello va replicato e perseguito sempre e comunque affiancando all'attenzione al recupero quella della gestione così da assicurare alle operazioni la loro continuità nel tempo, creando indotto economico, culturale e sociale positivi per una qualità di vita sempre migliore per i valdostani".