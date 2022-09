Preoccupazione di Rollandin per futuro della Cogne Acciai Speciali

"Considerata l’importanza cruciale che la Cogne Acciai Speciali S.p.a. riveste per la nostra Regione sia in termini economici che occupazionali, ed appreso con una certa preoccupazione della sospensione delle attività dell’acciaieria a seguito dell’ulteriore rincaro dell’energia elettrica, ho ritenuto indispensabile attivarmi con una certa urgenza per richiedere un incontro al fine di conoscere le cause e gli effetti di tale decisione, e recepire spunti per eventuali politiche da sostenere a livello nazionale". Augusto Rollandin prende posizione sulla situazione della Cogne Acciai Speciali.

Il candidato per Pour l’Autonomie al Senato della Repubblica, nonché consigliere regionale precisa che "A fronte della scelta della Società di non incontrare alcun candidato per restare neutrale nell’ambito della campagna elettorale, non posso evitare di esprimere un certo dispiacere per la mancata possibilità di approfondire in tempi concretamente rapidi ed utili le ragioni che hanno portato a una determinazione così drastica, e al contempo di fare il punto sulle conseguenze e gli sviluppi futuri di tale situazione che vede necessariamente coinvolti anche e soprattutto i lavoratori".

Rollandin si dice "determinato a mettere impegno ed esperienza per tutelare quella che è una delle eccellenze regionali, e tutti i lavoratori che in essa sono impiegati.