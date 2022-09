Elezioni: Spegatti 'No alcentrodesta è una condanna per la valle'

Non appoggiare un eventuale governo di centrodestra "significa condannare la Valle d'Aosta, per i prossimi cinque anni, al nulla più totale". Lo sostiene Nicoletta Spelgatti, consigliera regionale della Lega e candidata al Senato per la lista del Centrodestra unito, durante l'incontro di questa mattina, a Nus, tra il ministro al Turismo Massimo Garavaglia e gli operatori del settore turistico valdostano.

Il riferimento è alla coalizione autonomista-progressista della lista Vallée d'Aoste- con candidati Franco Manes (Camera) e Patrik Vesan (Senato)- che negli scorsi giorni ha dichiarato che, in caso di vittoria, non appoggerà un possibile governo guidato da Giorgia Meloni.

Per Spelgatti, queste dichiarazioni sono inaccettabili: "Questo è un treno che sta passando oggi- dice- le difficoltà sono tante, in Valle d'Aosta in particolare, anche perché c'è un'instabilità politica che se già a livello nazionale ha fatto male, qui non ne parliamo, qui il primo sport è diventato quello del ribaltone".

E aggiunge: "È chiaro che le attività turistiche e gli imprenditori hanno bisogno di una prospettiva di lungo periodo e senza stabilità politica gli imprenditori stessi non hanno mai un interlocutore e non riescono a fare una programmazione". Per la candidata al Senato, "la partita va oltre le politiche, da cui speriamo arrivi un segnale importante per un reale cambiamento" affinché si possa "dare stabilità e futuro anche a questa Regione".