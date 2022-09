Gravaglia bacchetta la Valle ‘guardate alla Valcamonica’

In Valle d'Aosta, "voi avete un grande opportunità che è il treno che arriva a Pré-Saint-Didier. Vi suggerirei di guardare cosa avviene in val Camonica, dove l'anno prossimo si farà un primo treno ad idrogeno". A dirlo è il ministro al Turismo Massimo Garavaglia durante l'incontro con gli operatori turistici valdostani all'agriturismo Maison Rosset di Nus, in occasione della campagna elettorale del Centrodestra unito. Garavaglia spiega: "Il treno ad idrogeno consente di fare un salto: invece di passare dal gasolio, all'elettrificazione e poi all'idrogeno, si salta direttamente dal gasolio all'idrogeno". E aggiunge: "Se fossi in Valle d'Aosta un pensierino su questo lo farei. Avete idea di che cosa vuol dire partire da Milano con gli sci e arrivare con il trenino a Pré-Saint-Didier? Prolunghi di un pezzettino e sei a Courmayeur, in paradiso".

Dopo un'estate dagli ottimi numeri, si prospetta una stagione turistica invernale "serena e senza ristrizioni". A dirlo, a margine dell'incontro con gli operatori turistici all'agriturismo Maison Rosset di Nus, è il ministro al Turismo Massimo Garavaglia, oggi in visita in Valle d'Aosta per la campagna elettorale del Centrodestra unito. "Abbiamo visto l'anno scorso come tutto è stato tranquillamente gestibile senza particolari problemi- dice il ministro- e, parlando con i colleghi ministri di mezza Europa, in nessun paese c'è più intenzione di attuare delle restrizioni".