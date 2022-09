Courmayeur: Dalla variazione di bilancio un tesoretto da 650mila euro

In particolare, tra le maggiori entrate figurano l’avanzo di amministrazione (quota vincolata derivante dal Fondo per le funzioni fondamentali Covid-19) per 135.544,24 euro, l’avanzo di amministrazione (quota libera) 318.200 euro; il trasferimento di fondi regionali per solidarietà ed emergenza Covid, per 6.600 euro; il rimborso dall’erario per credito iva per 40mila euro e il trasferimento regionale vincolato per investimenti pari a 125mila euro.

Nelle voci relative alle maggiori spese quelle più importanti riguardano gli interventi straordinari legati alla frana del 5 agosto in Val Ferret (104mila euro), il fondo di adeguamento articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato (135.544,24 euro), il taglio piante in aree antropizzate (65mila euro), la manutenzione straordinaria delle scuole medie per la messa a norma della cisterna gasolio (26mila euro), la nuova realizzazione campi di padel - Integrazione lavori (153mila euro).

Nel dibattito il capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha ribadito perplessità, come già avvenuto nelle due precedenti discussioni sul bilancio preventivo, rispetto al mancato utilizzo dell’intero avanzo di amministrazione e contrarietà è stata manifestata sull’ulteriore investimento per i campi da padel. Il Sindaco Roberto Rota ha definito invece lungimirante l’avanzo che ha permesso di coprire i maggiori costi per gli adeguamenti dei prezzi del periodo, compresi gli interventi straordinari sulla frana, così come gli adeguamenti richiesti per la progettazione e realizzazione della struttura a copertura dei campi di padel.