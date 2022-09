Se dobbiamo fare una gita, magari siamo in diverse famiglie, perché andare con più macchine quando potrebbe essere molto più divertente e piacevole noleggiare un pulmino con autista?

Si tratta di una soluzione particolarmente utile, anche ecologica se ci pensiamo perché saranno tante le persone a spostarsi ma solamente un mezzo quello che verrà utilizzato e soprattutto verrà guidato in maniera professionale da un autista che saprà gestirlo anche per quanto riguarda appunto i consumi, la benzina, i parcheggi eccetera. Prima di tutto è un vero vantaggio e privilegio poter viaggiare quando a guidare è un autista di professione, diventa anche molto più piacevole la strada da percorrere e meno irta di difficoltà e trappole come potrebbe essere quella del traffico.

A volte le persone ignorano questo tipo di soluzioni semplicemente perché non le hanno mai sperimentate prima, quindi non sanno di avere a disposizione la facoltà di scegliere di farsi accompagnare in un determinato posto da un mezzo guidato da un autista professionale.

Eppure, l’occasione di una bella gita con altri amici e parenti potrebbe essere quella giusta per provare il servizio di noleggio con conducente, che differisce da un noleggio classico appunto per la presenza di questo Professionista che si occupa in tutte per tutto del mezzo che conduce, togliendoci anche questo tipo di responsabilità che invece avremo all’interno di un contratto di noleggio normale.

Come funziona il noleggio con conducente di un pulmino

In questo articolo stiamo parlando del caso specifico di un pulmino, ma in realtà un noleggio con conducente funziona sempre nella stessa maniera, qualunque sia il veicolo che abbiamo deciso di andare a noleggiare. Quindi avremo, senza ombra di dubbio, la possibilità di avere un mezzo dei posti che ci servono, perciò se siamo in sette o otto persone non avremmo comunque nessuna difficoltà.

Basta prendere accordi con l’azienda che fornisce questo servizio, e è meglio prenderli in anticipo, stabilendo un punto di partenza e poi vedendo un po’ quali sono le necessità, se ad esempio quelle di compiere un itinerario specifico, oppure di tenere per tutto un giorno il pulmino con l’autista a nostra disposizione.

La tariffa prevede tutto compreso, il pulmino, l’autista, la benzina, i pedaggi, insomma non andremo a pagare assolutamente nulla in seguito agli accordi, nonostante le condizioni potrebbero cambiare perché magari ci potremmo mettere più tempo a raggiungere un determinato posto, potrebbe esserci un blocco del traffico eccetera.

E questo è un po’ il vantaggio del noleggio con conducente rispetto ad andare a noleggiare una vettura speciale di un servizio taxi, perché il taxi non può dirti in anticipo quanto andrei a spendere dal momento che le sue tariffe si basano sulla tassametro e su quello che segna. Quindi, sfinisce sempre un po’ per essere all’interno di un circolo vizioso di imprevedibilità che in tanti, soprattutto le persone a te te l’economia della famiglia, potrebbero non apprezzare particolarmente.

Grazie al noleggio con conducente, invece, in anticipo abbiamo tutti i costi belli trasparenti, che possiamo anche suddividere per partecipante.