Elezioni: La Senatrice Licia Ronzulli ad Aosta

La coalizione del Centrodestra unito per la Valle d’Aosta, nell’ambito delle iniziative organizzate sul territorio per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel collegio uninominale valdostano, ha il piacere di ospitare ad Aosta la visita della Senatrice Licia Ronzulli, Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Alle 11, in via Challand 30 ad Aosta, la Senatrice sarà presente all'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia Valle d’Aosta, al termine della quale è previsto un punto stampa a cui sono invitati gli organi di informazione.

Alle 12, nel giardino del bar ristorante Ad Forum di via Monseigneur de Sales, è in programma un incontro pubblico sui principali temi dell’attualità politica nazionale e locale durante il quale la senatrice Ronzulli dialogherà con le candidate alla Camera dei deputati, Emily Rini, e al Senato della Repubblica, Nicoletta Spelgatti.

Nel pomeriggio, infine, è prevista la visita ad alcune aziende e realtà produttive di particolare richiamo sul territorio valdostano.

In occasione della campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la lista Centrodestra unito per la Valle d’Aosta organizza una serie di incontri sul territorio a sostegno delle candidate Emily Rini e Nicoletta Spelgatti.

Qui di seguito gli eventi principali della seconda settimana.

● Venerdì 2 settembre alle 11 a Nus, presso l'agriturismo Maison Rosset di Nus, il

Ministro del Turismo Massimo Garavaglia incontra gli operatori del settore

turistico; alle 18 a Villeneuve, presso il Café Central, incontro con la popolazione;

alle 20.30 a Morgex, presso il bar Lo Dernier, incontro con la popolazione.

● Sabato 3 settembre a Cogne, in piazza Chanoux, gazebo dalle 9 alle 12; alle 12

ad Aosta, presso il bar Ad Forum, incontro con la popolazione insieme all’On. Licia

Ronzulli; alle 18 ad Aosta, presso la Cave Valdôtaine, le candidate del

Centrodestra unito incontrano i giovani.

● Lunedì 5 settembre a Châtillon, in piazza del mercato, gazebo dalle 9 alle 12;

alle 18 a Pont-Saint-Martin, presso il bar Lisa, incontro con la popolazione.