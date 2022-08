Aosta: In arrivo la XVI^ edizione del Festival des Artistes de Rue

Oltre 15 partecipazioni tra artisti e compagnie Oltre 40 spettacoli ed animazioni in meno di 48 ore Questi i numeri principali dell’edizione 2022 del Festival des Artistes de Rue. Un evento che coinvolge trasversalmente un pubblico di ogni età pronto a diventare protagonista e a vivere al 100% questa grande festa. L'evento rientra tra le manifestazioni ufficiali dell'estate aostana ed è organizzato dalla “Festival Défi Organisation” per la città di Aosta, Assessorato allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport.

L'organizzazione del Festival, opera un anno per l'altro senza soluzione di continuità. Da fine ottobre a fine aprile tutti gli artisti e compagnie possono presentare la propria candidatura alla rassegna, Nello stesso periodo e parallelamente la Festival Défi Organisation procede ad individuare quegli artisti di prestigio che possono fare di volta in volta la “differenza”, andandoli a selezionare secondo le tecniche artistiche ma anche per i riconoscimenti nazionali e/o internazionali ottenuti.

Mediamente sono circa 400 le domande di partecipazione. Fra maggio e giugno si svolge la selezione degli artisti verificandone esigenze tecniche ed artistiche. Il primo “Cartellone” è quasi definito ma non lo sarà fino al momento della pubblicazione ufficiale del programma e degli artisti. Ma ancora una volta il Festival non si ferma il Cartellone viene ancora ampliato inserendo quegli artisti che a vario titolo si aggiungono al programma (Off). Si tratta per lo più di artisti in tournée vicino ad Aosta o particolarmente meritevoli. Anche quest'anno vi sono diversi artisti che dirottano la loro strada per fare capo ad Aosta.

Durante la manifestazione tutto può succedere come ad esempio imbattersi in spettacoli non previsti e soprattutto diventare protagonisti nel momento più impensabile Il gradimento del Festival si misura con i sorrisi, risa e divertimento dimostrati dal pubblico che a sua volta può ulteriormente rafforzare questa sensazione andando a mettere nel “cappello” dell'artista qualche monetina... Anche “il cappello” rappresenta una dura e reale storia di vita che i veri artisti di strada da anni misurano su se stessi laddove ogni giorno la strada rappresenta un banco di prova e di lavoro.

Più “il cappello” è ricco, più quanto si è fatto ha ottenuto il riscontro dal pubblico; molte volte la vita dell'artista di strada è anche un vita dura fatta di esercizi, allenamenti, prove, ricerca, studio...insomma un impegno continuo che non si ferma mai!