Cogne Acciai Speciali proroga sospensione produzione

L'attività del reparto acciaieria della Cogne Acciai Speciali spa di Aosta- che insieme al laboratorio chimico e all'area gestione delle materie prime è fermo dallo scorso 26 agosto- riprenderà lunedì 5 agosto, alle 14.

Lo stop si è reso necessario dopo l'ulteriore aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, registrati negli ultimi giorni. Lo stabilimento siderurgico contava di riaccendere il forno fusorio già nella giornata di domani, ma "non è uscito l'atteso provvedimento di calmierazione dei prezzi annunciato dal governo", spiega Ilaria Fadda, responsabile delle risorse umane. La decisione è stata comunicata alle organizzazione sindacali.



Da oggi e fino a lunedì 5 settembre scatta anche lo stop per la fucina, mentre da domani e fino a martedì 6 settembre a fermarsi sarà il treno blooming (tbb). I 188 lavoratori coinvolti resteranno a casa in cassa integrazione straordinaria.